「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神は韓国代表に引き分けた。試合後、藤川監督は「全体的に阪神タイガース、韓国チームも球際、ギリギリのプレーでの粘り強さを感じたゲーム」と振り返った。先発の才木は初回に１死一、二塁のピンチを招くと、ムン・ボギョン、アン・ヒョンミンに連続で適時打を浴び、２点を先制された。ただ、その後は