「カフェ風インテリア」と呼ばれるインテリアスタイルがあります。インテリア雑誌を読めば、おしゃれなカフェ風インテリアの作り方がたくさん解説されています。無骨な無垢材を使いましょう、ビンテージ感のある素材を使いましょう、レザーとアイアンを使いましょうなどなど。参考にはなるのですが、なんだか違和感があるような気がします。カフェといったら色んなカフェがあるはずなのに、解説を見るとなぜか特定のインテリアスタ