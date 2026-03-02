ボクシング世界戦に向け、練習を公開した岩田翔吉（左）と松本流星＝東京都新宿区の帝拳ジムボクシングのトリプル世界戦（15日・横浜BUNTAI）に臨む松本流星と岩田翔吉（ともに帝拳）が2日、東京都内で練習を公開し、必勝を誓った。世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級王者の松本は「圧倒的に勝つ」と意欲。世界ボクシング評議会（WBC）ライトフライ級王座奪取を目指す岩田は「狙わなくても自然とKOになる」と自信を示した。