山梨県富士吉田市の富士急ハイランドで昨年2月、ジェットコースター「ええじゃないか」の点検作業中に男性従業員が挟まれて死亡した事故で、県警は2日、業務上過失致死容疑で現場責任者の40代男性を書類送検した。