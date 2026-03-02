ばんえい競馬は8日の国際女性デーに合わせ、ばんえい帯広競馬場でイベントを行うと発表した。地方競馬の女性調教師によるトークショーが目玉。当日2R後の第1回は、安池成実師（川崎）、平山真希師（浦和）、沖田明子師（愛知）、谷あゆみ師（ばんえい）が。3R後の第2回には入口由美子師（浦和）、宮下瞳師（愛知）、高橋優子師（金沢）、宮川真衣師（高知）が、井上オークス氏司会のもと、熱いトークを繰り広げる。