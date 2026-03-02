アイドルグループ・僕が見たかった青空（略称：僕青）のニューヒロインとして、注目を集める金澤亜美。そんな彼女が2月28日、初のソロ写真集「プロローグ」の発売を記念した記者会見を開催した。写真集のオファーを聞いたときの心境について、「グループとしても私としても初めての写真集だったので、結成3年目なんですけど、このように早いタイミングで出させていただけるなんて全く思っていなかったです」と驚きを語った。撮影は