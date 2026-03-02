「笑顔がすごく可愛い」「素敵なママさんと出会えて幸せだね」と絶賛されているのは、ママと出会い、第2の人生を歩み始めたわんちゃんの光景。 繁殖犬として頑張ってきたわんちゃんが、優しいママと出会い、少しずつ幸せそうな表情になっていく姿に感動の声が寄せられています。投稿は4万再生を突破し、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。 【動画：寂しそうな顔の元繁殖犬→1年間、一緒に暮らしたら…思わず泣けてくる