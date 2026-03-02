知らないおじいちゃんと交流したわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で15万2000回再生を突破し、「ほっこりします」「何かを感じてる」「愛され上手！！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：夕方、散歩中に『知らないおじいちゃん』と出会った大型犬→優しさが滲み出ている『尊いやり取り』】 知らないおじいちゃんとの出会い Instagramアカウント「rowoonmama」の投稿