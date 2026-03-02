3日、バルセロナはスペイン国王杯・準決勝2ndレグでアトレティコ・マドリードをホームに迎える。バルセロナはアウェイでの1stレグを0-4の大差で落としているため、2ndレグでは4点以上を奪いにいく必要がある。バルセロナは1日にラ・リーガ第26節でビジャレアルと対戦し、FWラミン・ヤマルのハットトリックもあって4-1のスコアで勝利している。バルセロナの得点力が高いのはビジャレアル戦でも証明されており、アトレティコ戦でも早