マンチェスター・シティは今夏イングランド代表DFティノ・リヴラメント（23）の獲得へ本腰を入れる可能性があるという。英『TEAMTALK』が報じている。右サイドバックの補強に熱心なシティは度々同選手との関係が報じられており、理想的なターゲットとして獲得を熱望していると考えられている。そんなリヴラメントは今シーズン怪我に悩まされており、第22節のウルブズ戦からハムストリングの負傷で戦線を離れているが、イングランド