ドルトムントは1日、キャプテンを務めるMFエムレ・ジャンが左膝前十字靭帯断裂したことを明かし、長期離脱することを発表した。現在32歳のジャンは今シーズン怪我に悩まされており、直近のリーグ戦4試合を欠場していたが、2月28日のブンデスリーガ第24節のバイエルン戦（2-3）で復帰を果たし、スタメンに名を連ねた。しかし39分に左膝を痛めた同選手。その後少しプレイを続けたが、前半ATでの交代を余儀なくされた。試合後、指揮官