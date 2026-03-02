歌手・俳優の小柳ルミ子さんが、デビュー55周年記念曲「愛は輪廻転生」お披露目ライブを行いました。【写真を見る】【 小柳ルミ子 】デビュー55周年を振り返り奮起「もう一花咲かせたい」 生まれ変わるなら「歌って踊れるメッシ」メッシ愛さく裂「愛は輪廻転生」は、ミュージカル風のアレンジが光るダンサブルな楽曲。カップリングの「あなたがいたから」は、去年7月に急逝した愛犬・ルル（5代目）への感謝と愛を綴ったバラード