2016年リオデジャネイロオリンピックにカンボジア代表として出場したタレントの猫ひろし（48）が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催された「東京マラソン2026」に出場し、完走したことを報告した。【写真】「ニャイスラン」青空の下、ユニフォーム姿で完走を報告した猫ひろし猫は、2時間31分18秒（公式／ネットタイム）の総合243位でゴール。「目標の2時間27分切りには届かなかった」と語った。37キロまではキロ3