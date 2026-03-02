プロボクシングの大橋ジムは２日、３月２４日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」の第１試合で行われる日本フライ級タイトルマッチが、東洋太平洋同級王座決定戦との２冠戦となることを発表した。日本同級王者で東洋太平洋同級１位の野上翔（２５）＝ＲＫ蒲田＝が、日本同級１位、東洋太平洋同級４位の浅海勝太（３１）＝ＭＲ＝を迎え撃つ。戦績は野上が７戦全勝（４