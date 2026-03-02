女優・綾瀬はるか(40)のスタッフ公式インスタグラムが2日までに更新。雪の中でのオフショットを公開した。「ある日寒さを忘れ楽しそうに雪だるまを作っていました」とスタッフが報告。銀世界で楽しそうにはしゃぐ綾瀬の姿を披露した。ファンからは「今回も可愛いです」「とっても楽しそうです」「はるかちゃんやっぱり可愛いな」「癒される」「童心に返るのも良いね」「はるかちゃん無邪気で天使」などのコメントが寄せられ