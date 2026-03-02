大内拓実容疑者水戸市のアパートで昨年12月31日、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、茨城県警は2日、小松本さんの車に位置情報の特定に使う紛失防止タグを取り付け、自宅周辺をうろついたとして、ストーカー規制法違反の疑いで、元交際相手の会社員大内拓実容疑者（28）＝殺人罪で起訴＝を再逮捕した。黙秘しているという。再逮捕容疑は12月28日〜31日、4回にわたり自宅周辺をうろつき、小松本さんの車に