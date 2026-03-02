元大阪府知事・元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が２日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜 金曜・後１時５０分、後半からフジ系ネット）に生出演し、高市早苗首相が衆議院選挙での当選した自民議員に１人３万円相当のカタログギフトを祝儀で贈った問題について語った。高市首相は２７日の予算委員会初日で、カタログ贈呈について「違法ではございません」と答弁した。「違法か合法かじゃなくて、本