お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけを明かした。この日は俳優の柄本佑とそろって登場。この日イモトを占った木下レオン氏は「20年前って言ったら？この時も大転換期が入っているんです」と指摘し、イモトは「20歳。確かに」とうなずういた。「当時青木さやかさんっていうお笑い芸人さんが凄く私好きで」と