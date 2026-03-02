阪神は韓国代表とのＷＢＣ強化試合（京セラドーム）に３―３で引き分け。藤川球児監督（４５）は注目選手にも挙げた韓国の主将イ・ジョンフ（李政厚＝２７、ジャイアンツ）に脱帽した。イ・ジョンフは初回、阪神先発・才木から先制点につながる中前打、さらには３回にも左前打を放った。ＷＢＣ本番に向け順調な仕上がりを見せた韓国代表主将。火の玉指揮官も「コンタクトするときの打球音というか、さすがの強さだなという風に