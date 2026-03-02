オーストリア１部ザルツブルクのＤＦチェイス・アンリ（２１）が、約１年ぶりに公式戦のピッチへと戻ってきた。昨夏にシュツットガルト（ドイツ）から移籍していたが、古巣時代に負ったケガなどでデビューが遅れていた中、１日に行われたハルトベルク戦でベンチ入りすると、味方選手の負傷で前半３５分から出場すると、ようやく新天地デビューを果たした。試合はスコアレスドローとなったが、地元メディア「ザルツブルク・ナ