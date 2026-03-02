ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第3話が2月25日に配信された。『ラブパワーキングダム2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○美女2人への連続キス第3話では、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、まさかの“0票”だったモデル・たいせいが脱落を回避するべく、猛アプローチを開始する。前回、第2話で急速に距離を縮めた