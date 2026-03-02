日本のエース山本由伸投手（２７＝ドジャース）の質素な食生活が注目されている。２０２３年オフに１２年３億２５００万ドル（当時約４６５億円）の破格契約を結び、ロス郊外に?３２億円豪邸?とも言われるセレブな生活を送る山本だが、一方で意外な?車中弁当?が韓国で話題となっている。山本はオフに日本で中日の高橋、ロッテ・沢田、ドジャースの同僚チャン・ヒョンソクらと自主トレを行い、この時に通訳としてソク・ジヒョン