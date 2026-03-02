ハイデイ日高は、関東を中心に展開する「熱烈中華食堂日高屋」にて、この春、日高屋人気No.1メニューの餃子をリニューアルすることを発表した。人気No.1メニューの餃子がより食べやすくリニューアル今回リニューアルした餃子。現行品はモチモチで食べ応えのある皮と、皮に負けない旨味たっぷりの餡が特徴だったが、リニューアル後の新しい餃子は、軽く歯切れの良い皮を使用。冷めても硬くなりにくいのが特徴で、フライドガーリック