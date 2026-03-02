BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』の発売からわずか2日半で、その圧倒的な存在感を改めて証明した。3月2日、HANTEOチャートの発表によると、『DEADLINE』は2月第5週（2月23日〜3月1日集計）の週間アルバムチャートにおいて、147万920枚を売り上げ、堂々の1位を獲得。2月27日14時のリリース後、わずか2日半という異例の短期間でチャートの頂点へと躍り出た。【写真】もはや履いてない？ジェニーの“露出ファッション”この