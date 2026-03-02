介護保険外（自費）サービスとは 介護保険内の訪問介護では、ケアプランに含まれないサービスを制度上提供できません。こうした隙間のニーズを補完するのが「介護保険外（自費）サービス」です。 介護保険内サービスと保険外（自費）サービスの違い 介護保険内サービス 介護保険外（自費）サービス 提供内容 ケ