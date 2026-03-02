銀座コージーコーナーでは、2026年3月4日（水）より全国の生ケーキ取扱店（※）にて、「せとか」と「紅ほっぺ苺」を使用した期間限定スイーツを発売します。濃厚な甘みととろける食感が魅力の柑橘「せとか」と、甘み・酸味・香りのバランスがよい紅ほっぺ苺を組み合わせた春らしい味わいが楽しめる2種類のケーキが登場。旬のフルーツを贅沢に味わえる、この季節だけの特別なスイ&