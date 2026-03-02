歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（81）が2日、大阪市内で、最後の大阪松竹座での公演となる「御名残四月大歌舞伎」（4月3〜26日）「御名残五月大歌舞伎」（5月2〜26日）の取材会を行った。同劇場は5月で閉館が決まっており仁左衛門は「とにかく、残念！」と声を裏返らせた。「道頓堀五座」と親しまれた大阪・道頓堀から劇場がなくなることに「私が初舞台を踏んだ道頓堀。父（十三世仁左衛門）も関西で歌舞伎が入らなかった時に“仁左