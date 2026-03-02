WBCの大会主催者は2日、5日に開催される東京ラウンドの韓国―チェコ戦（19時〜東京ドーム）で、韓国の女性グループ「RedVelvet」のメンバーであるWENDY（ウェンディ）が始球式を行うと発表した。WENDYは「RedVelvet」の一員として2014年にデビュー。インスタグラムのフォロワーは747万人を誇る。