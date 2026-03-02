アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡しました。攻撃は広範囲におよび、攻撃を受けた小学校の児童を含むイラン全土で少なくとも201人が死亡。報復攻撃で中東各地にも被害が出ています。【真相報道バンキシャ！】■最高指導者「死亡」中東情勢に新たな局面日本時間1日。イラン国営テレビのキャスターは、その一報を涙ながらに伝えた。イラン国営メディアの放送「セイエド・アリ・ハメ