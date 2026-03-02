きょうの東京株式市場で日経平均株価は、先週末より793円安い5万8057円で取引を終えました。アメリカなどによるイランへの攻撃を受け、取引開始直後に一時1500円以上急落する場面もありましたが、その後は買い戻される動きが出て、下げ幅を縮小しました。市場関係者からは、「今回の紛争が長期化しないとの期待も一部意識された」との声が聞かれました。一方、きょう最も上がったのは原油価格です。エネルギー輸送の要であるホルム