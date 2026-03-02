警察庁は2日、外国で取得した運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」制度を厳格化した2025年10〜12月の審査状況を公表した。交通ルールを問う「知識確認」の通過率は約4割で、24年の約9割から大幅に下落した。