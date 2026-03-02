開幕が目前に迫るWBC。日本代表・侍ジャパンをはじめ、各国の代表選手たちが強化試合などに臨んでいます。そんな中、2日に宮崎県で行われる予定だった強化試合の3試合が雨天の影響で中止に。ひなたサンマリンスタジアムとSOKKENスタジアムで行われる予定だった、ソフトバンク対オーストラリア戦、巨人対チェコ戦、オリックス対チャイニーズ・タイペイ戦が中止となりました。オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイは、い