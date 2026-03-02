世界的に資本移動が加速する中、香港株式市場の新規株式公開（IPO）が力強い回復を見せ、国際企業の関心が高まっています。香港証券取引所の陳翊庭行政総裁は先日の式典で、2026年に入ってからすでに24社が新規上場し、調達額は870億香港ドル（約1兆7000億円）を超えたと明らかにしました。2025年通年のIPOによる調達額は2867億香港ドル（約5兆7000億円）と前年比225.9%増となり、世界首位に返り咲いています。IPO市場の活況は、政