カナダ仕様は4WDの「IS 350」のみ！レクサスのカナダ法人（以下、レクサス）は、カナダ・オンタリオ州で2026年2月12日から開催された「カナダ国際オートショー」において、2026年モデルの新型「IS」を初公開しました。1999年の誕生以来、コンパクトスポーツセダンとして「走る楽しさ」を追求してきたISは、これまでに世界40の国と地域で累計約130万台を販売してきました。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新型「“4WD”