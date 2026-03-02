３月下旬に予定されている周南コンビナートの海底で見つかった不発弾の処理に向け、県は2日から爆破の衝撃を和らげるためのバブルカーテンの設置を始めました。不発弾は去年9月に、出光興産 徳山事業所の東桟橋付近の海底で見つかったもので、250kg爆弾とみられています。３月下旬には海上自衛隊による爆破処理が実施される予定で、2日は午前8時半から爆破の衝撃から桟橋を守るためのバブルカーテンの設置を県が