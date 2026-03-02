滋賀県大津市で2024年5月、担当保護司を面接中に殺害した罪に問われた男（36）の裁判。当時の男の刑事責任能力が争点となりましたが、大津地裁は3月2日（月）、男に「無期懲役」の判決を言い渡しました。▼初公判で「間違いありません。守護神様の声に従ってやりました」飯塚紘平被告（36）は2024年5月、担当保護司の新庄博志さん（当時60）の自宅（大津市）で保護観察の面接を受けていた際、新庄さんをナイフで刺したり斧で切