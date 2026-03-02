『ワールドマスターズゲームズ2027関西』のエントリー開始プレス発表会が2日、大阪市内で行われ、大会応援芸人として、サバンナ・八木真澄、野性爆弾・ロッシー、大西ライオン、バイク川崎バイク、ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）、チャイルドプリンス・北山水泳が登場した。【集合ショット】異例の“アスリートスタイル”で集結した関西局アナ2027年5月14〜30日に開催される同大会は、生涯スポーツの国際総合競