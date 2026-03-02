◇強化試合韓国3─3阪神（2026年3月2日京セラD）MLB通算78勝を誇るベテラン左腕、柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手（38＝ハンファ）が2日、阪神との強化試合で2回1安打無失点と上々の投球内容を見せた。6回からマウンドに上がり、先頭・前川にファウルで粘られたがフルカウントから遊ゴロ。次打者・中川も一ゴロに打ち取ると、高寺も変化球で投ゴロに仕留め、内野ゴロ3つでこの回を終えた。イニングをまたいだ7回も続投