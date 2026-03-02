去年12月、新潟県の下越地区の施設内で13歳未満の女の子に対して抱きつくわいせつな行為をした疑いで教師の男(23)が再逮捕されました。不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、村上市に住む教師の男(23)です。男は去年12月、下越地区の施設内で13歳未満の女の子に対して後ろから抱きつくわいせつな行為をした疑いがもたれています。男は、2月9日にも別の女の子に対して抱きつくわいせつな行為をした疑いで逮捕されていて、警察に