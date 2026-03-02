大津市の保護司・新庄博志さん（当時６０歳）が２０２４年に殺害された事件で、殺人罪などに問われた無職飯塚紘平被告（３６）に対し、大津地裁（谷口真紀裁判長）は２日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。起訴状では、飯塚被告は保護観察中の２４年５月、担当の新庄さん方で面接中、ナイフとおので新庄さんの首や胸などを複数回突き刺したり、切りつけたりして殺害したなどとしている。被告は初公判で起訴事実を認め、