◇「U−NEXTBOXING5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦ノックアウトCPフレッシュマート《12回戦》岩田翔吉（2026年3月15日横浜BUNTAI）元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級2位の岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）が2日、WBC同級王者ノックアウトCPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）への挑戦に向けて、都内の所属ジムで練習を公開。シャドーボクシングとミット打ちを1ラウンドずつ披露