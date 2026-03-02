島の主要なフェリー桟橋の端にある彫刻。ヌーンガー族の戦士と水面から身を躍らせるクジラを描いている/Tim Campbell/Rottnest Island Authority via CNN Newsource（CNN）オーストラリア南西部の都市パースの海岸から見渡せば、水平線から青い丘がそびえているのが見える。丘は日によって手が届きそうなほど近くに見えたり、霧や通り過ぎる船の陰に隠れて見えなかったりする。「人目につきたがっている時もあれば、影に隠れたがっ