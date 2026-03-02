ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に向け、メジャー組も続々合流。2月26日に侍ジャパンに合流した大谷翔平選手にプチハプニングが起きました。1994年生まれと同学年で仲良しの鈴木誠也選手と共に合流した大谷選手。2人とも時差ボケが残る状態ながら、大阪での強化試合に向けてコンディションを整えていきたいと言います。合流初日はストレッチなどで体を慣らし、50m離れたキャッチボールなど軽いトレーニング。今回は指名打