ビーケージャパンホールディングスは2月27日より、「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3商品を期間限定で発売する。バーガーキング「スパイシーサルサ アボカドワッパー」○スパイシーサルサ アボカドワッパー 新発売今回の新商品は、バーガーキングの人気商品「アボカドワッパー」の新作として登場。トマトのコクとにんにくの旨味に