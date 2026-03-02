ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のＳＵＧＩＺＯが１日夜放送のＦＭヨコハマ「Ｒｅｂｅｌｌｍｕｓｉｋ」に出演。先月１７日に亡くなった同バンドのドラム・真矢さん（享年５６）への思いを明かした。ＳＵＧＩＺＯは番組冒頭「ＬＵＮＡＳＥＡのかけがえのないドラマー、真矢が先月２月１７日、新月の日、永眠しました。１つの奇跡が幕を閉じました。２０２０年にステージ４の大腸がんが発覚し、去年には脳腫瘍も発覚し、７回