【白い恋人（ホワイト＆ブラック）36枚入】 3月14日 発売予定 価格：4,600円 石屋製菓と石屋商事は、TVアニメ「ゴールデンカムイ」とコラボした「白い恋人（ホワイト＆ブラック）36枚入」コラボ缶を3月14日に発売する。価格は4,600円。 本製品は「ゴールデンカムイ」に登場する「尾形百之助」描き下ろしイラストを白い恋人パッケージのハート型の中に