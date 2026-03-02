歌手の小柳ルミ子（７３）が２日、都内でデビュー５５周年記念曲「愛は輪廻転生」のお披露目ライブを行った。新曲は小柳の等身大の姿を映し出したダンサブルな楽曲で、小柳は金色のド派手な衣装で登場し「今回は久しぶりにやる気になっています」と気合をみなぎらせた。作詞にも参加し、歌詞の中での決めセリフが「私、人生のプロですから！」。小柳のお気に入りのフレーズでもあるようで、「これをみなさん、ホントにマネし