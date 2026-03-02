東京六大学野球連盟は２日、今春のリーグ戦の日程を発表した。４月１１日に開幕し、昨秋の覇者・明大はオープニングゲームで東大と対戦する。８週間に渡って熱戦が繰り広げられ、早慶戦は５月３０、３１日に行われる。全日程は以下の通り。▽４・１１（土）東大―明大、慶大―立大▽４・１２（日）立大―慶大、明大―東大▽４・１８（土）※東大―早大、法大―立大▽４・１９（日）※立大―法大、早大―東大▽４・２５（土）