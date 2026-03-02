大相撲春場所（３月８日・エディオンアリーナ大阪）に向けた時津風一門連合稽古が２日、大阪・堺市にある音羽山部屋で行われた。自己最高位の東前頭２枚目で春場所に臨む藤ノ川（伊勢ノ海）は関脇・霧島（音羽山）らと１２番。体全身を使った気迫のこもった鋭い攻めだけでなく、出し投げなども披露し６勝６敗。「番数と取っていったら気合が入っていった」と明かした。場所前は佐渡ケ嶽部屋などにも出稽古し、さらに追い込んで