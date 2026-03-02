ファジアーノ岡山 サッカーJ1ファジアーノ岡山は1日、ホームで名古屋と対戦。新加入のフォワードが勝負を決めました。 特別大会が開幕しこれまで3試合勝ちがないファジアーノ。新加入のゴールキーパー、レナート・モーザーに初めてゴールマウスを託し初勝利を目指します。 しかし、後半開始早々相手にサイドを突破され、先制点を許しま